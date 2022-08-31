ЗСУ на півдні відсунули лінію фронту «на деяку відстань» – британська розвідка

Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки підтвердило контрнаступ ЗСУ на півдні України.



За даними розвідки, українські сили від 29 серпня продовжують наступ на Південне угруповання військ Росії на кількох напрямках.



У розвідці повідомляють, що українські формування подекуди відсунули лінію фронту «на деяку відстань», використовуючи «відносно слабку російську оборону».



«Згідно зі своєю доктриною, Росія, ймовірно, тепер спробує закрити прогалини у лінії фронту, використовуючи заздалегідь призначені мобільні резервні підрозділи. Сюди, ймовірно, увійдуть деякі (підрозділи) зі Східного угруповання військ», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у твітері.



У розвідці зауважують, що Росія продовжує свої спроби зі створення нових сил для війни в Україні.



«Добровольчі батальйони нового 3-го армійського корпусу покинули свою базу під Москвою до 24 серпня, з високою ймовірністю для подальшого розгортання в Україні. Оперативна ефективність цих підрозділів невідома. 3-му армійському корпусу, швидше за все, не вистачає особового складу, і ці війська мали обмежену підготовку», – додають у Міністерстві оборони Британії.

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29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».