Війська РФ хочуть відновити наступ на Запорізькому напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська перегруповуються, аби відновити наступ на Запорізькому напрямку, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



«На Запорізькому напрямку, використовуючи танки, реактивну та ствольну артилерію, ворог здійснював обстріли вздовж лінії зіткнення. Противник здійснює перегрупування частин та підрозділів 3-го армійського корпусу на тимчасово зайнятій території Запорізької області з метою відновлення наступу на зазначеному напрямку», – йдеться у повідомленні.

Напередодні у Генштабі інформували, що армія РФ продовжує переміщення частин 3-го армійського корпусу на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 30 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 47 550 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».