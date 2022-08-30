450 військових, 7 танків та майже 20 артсистем Росія втратила за добу ‒ Генштаб ЗСУ

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 47 550 ‒ 450 за останню добу ‒ своїх військових, повідомив у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

У Генштабі повідомляють, що також у війні проти України Росія втратила:

танків ‒ 1954 (+7 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25)

артилерійських систем ‒ 1079(+19)

РСЗВ – 282(+3)

засоби ППО – 151(+2)

літаків – 234

гелікоптерів – 204(+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3)

крилаті ракети – 196

кораблі /катери – 15

автомобільної техніки й автоцистерн – 3217 (+29)

спеціальна техніка – 103(+2).

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.



Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.