У командуванні «Південь» повідомили про удари по 13 російських пунктах управління

Українські військові минулої ночі завдали ударів по 13 російських пунктах управління на окупованій частині півдня України, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



За даними командування, це сталося у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.



Також шістьма авіаударами атакували позиції протиповітряної оборони противника, додають в ОК «Південь».



«Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу до 82 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких зенітно-ракетна система С-300, два танки Т-72, 11 гаубиць «Мста-Б», 3 реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган», важка вогнеметна система «Сонцепьок», самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С» та інші», – йдеться у повідомленні за підсумками 29 серпня.



Українські військові також повідомляють про знищення трьох російських складів боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Згодом ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України – українські військові прорвали першу лінію оборони окупаційних військ на Херсонщині.