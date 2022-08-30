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У командуванні «Південь» повідомили про удари по 13 російських пунктах управління

Українські військові також знищили три російських склади боєприпасів біля Берислава, Високопілля, Антонівки

Українські військові минулої ночі завдали ударів по 13 російських пунктах управління на окупованій частині півдня України, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».

За даними командування, це сталося у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Також шістьма авіаударами атакували позиції протиповітряної оборони противника, додають в ОК «Південь».

«Ракетно-артилерійські підрозділи продовжуючи виконувати вогневі завдання збільшили втрати ворога за добу до 82 рашистів та 30 одиниць техніки, серед яких зенітно-ракетна система С-300, два танки Т-72, 11 гаубиць «Мста-Б», 3 реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган», важка вогнеметна система «Сонцепьок», самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С» та інші», – йдеться у повідомленні за підсумками 29 серпня.

Українські військові також повідомляють про знищення трьох російських складів боєприпасів в районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Згодом ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України – українські військові прорвали першу лінію оборони окупаційних військ на Херсонщині.

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