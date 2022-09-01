У командуванні «Південь» пояснили, чому ЗСУ не оголошують звільнені населені пункти

В оперативному командуванні «Південь» пояснили, чому українські військові одразу не оголошують звільнені населені пункти.



«Ми не проголошуємо звільнені населені пункти з гуманітарною метою. Тому що такі населені пункти одразу опиняються під авіаційними, артилерійськими ударами ворога. Це треба всім усвідомити і не поспішати з цією інформацією. Лише після того, як населені пункти будуть вивільнені від ворога, захищені від залишків окупантів і наші війська просунуться настільки, щоб убезпечити тих мирних жителів, які там лишились. Лише після цього може бути проголошення звільнення населених пунктів. Раніше – це велика, а може бути і фатальна помилка», – сказала керівник об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк під час брифінгу.

За її словами, українські військові ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях, на яких вони є.

«Продовжуємо нищити запаси ворога, тримати під контролем транспортні шляхи, якими вони намагаються підтягувати резерви, продовжуємо нищити командні пункти і місця зосередження ворога», – додала вона.

29 серпня оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що 109-й стрілковий полк угруповання «ДНР» відійшов від зайнятих позицій, а «російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою». Після цього українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили про наступальні операції ЗСУ на півдні України.

Проте українське командування не повідомляє деталей про перебіг бойових дій у Херсонській області на тлі повідомлень про контрнаступ.

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Міноборони Росії визнало, що наступ був, але він «провалився», а українці нібито зазнали «величезних втрат». Незалежного підтвердження цих тверджень немає.

Президент України Володимир Зеленський на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ заявив, що «конкретики від жодної справді відповідальної особи» не буде, бо це «війна». Але окупанти, за його словами, мають знати, що українські військові «гнатимуть їх до кордону, якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати».