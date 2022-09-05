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Знищена база ФСБ і бюлетені для «референдуму»: ГУР заявляє про успішну операцію

За даними ГУР, склад, де зберігалися бюлетені, які окупанти планували використати під час «референдуму», «було підірвано вибухом зсередини приміщення»

У Кам’янці-Дніпровській на окупованій частині Запорізької області бійці спецназу української розвідки знищили і пошкодили низку важливих для російських військ приміщень: зокрема,базу ФСБ і склад бюлетенів для так званого «референдуму», повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«У кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби», – зазначають в українській розвідці.

За даними ГУР Міноборони, склад, де зберігалися бюлетені, які окупанти планували використати під час «референдуму», «було підірвано вибухом зсередини приміщення».

Як додають у розвідці, окупанти «терміново вивозять вцілілих та поранених у напрямку окупованого Криму», а в самій Кам’янці-Дніпровській запровадили «жорстку комендантську годину».

Наприкінці серпня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони зазначали, що наразі на тимчасово окупованих українських територіях перебуває до п’яти тисяч бойовиків приватних компаній, яких Росія залучила до війни проти України.

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