ГУР: Росія планує зміцнити оборону Криму призовниками із Москви та Санкт-Петербурга

Росія планує зміцнити оборону тимчасово окупованого Криму призовниками із Московської та Ленінградської областей, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



За даними розвідки, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі Москви та Санкт-Петербурга, отримали вказівки стосовно масового призову на військову службу місцевих жителів.

«Призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними української розвідки, задля доукомплектування російських військових частин на тимчасово окупованій території Криму та посилення оборони півострова вирішили відправити в Крим 1200 військовослужбовців строкової служби.

«Оскільки на території ТОТ АР Крим бойові дії поки що не проводяться, то цим військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством РФ надбавок. 1200 військовослужбовців строкової служби будуть служити та помирати під ударами українських військ та від рук «партизанів» за зарплату строковика, а це близько 5 тис. рублів (близько 82 доларів США). Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях Росія заперечує», – заявляють у розвідці.

Наразі немає можливості перевірити цю інформацію незалежно.

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Напередодні високопоставлений чиновник міністерства оборони США повідомив, що Росія намагається знайти більше солдатів для війни в Україні. Багато новобранців – старшого віку, у поганій формі та проходять недостатню підготовку. Крім того, у Пентагоні заявили, що російські вербувальники знову шукають новобранців у в’язницях.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України, яке триває досі. За цей час станом на 31 серпня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія в Україні втратила 47 900 своїх військових. Москва про свої втрати у війні проти України не повідомляє від березня.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію».