Росія розміщує війська і техніку в дитячих садках і церквах на окупованих територіях – Генштаб

Російські війська продовжують намагатися повністю захопити Донецьку область та втримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних Сил України вранці 6 вересня.

Також тривають обстріли військових і цивільних об’єктів України на різних напрямках.

«В цілому, за минулу добу, противник завдав 3 ракетних та понад 35 авіаційних ударів, здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ніч з 5-го на 6-те вересня російські окупанти почали з підступних ракетних ударів по цивільних об’єктах у містах Бахмуті та Костянтинівці», – йдеться в повідомленні.

Також командування попереджає про загрозу авіаційних та ракетних ударів – зокрема, в акваторії Чорного моря в готовності до застосування продовжують перебувати носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника.

Читайте також: ЗСУ знищили чотири російських склади боєприпасів на Херсонщині – ОТУ «Південь»

«Ворог продовжує вчиняти протиправні дії та розміщує особовий склад і військову техніку у дитячих садках (Верхній Рогачик), храмах московського патріархату (Червоний Маяк) в Херсонській області, а також використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області, як польовий шпиталь», – повідомляє штаб.

Тим часом Сили оборони відбили спроби російського наступу на Донеччині, в районах Соледара, Зайцевого, Шахти Бутівка та Спартака.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».