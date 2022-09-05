Генштаб повідомив про «тактичний успіх» ЗСУ на Краматорському напрямку

Українські військові успішно відбили спроби наступу російських сил у районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве і Семигір’я, а на Краматорському напрямку «мали тактичний успіх і вибили ворога з раніше зайнятих ним позицій», повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 вересня.

За даними Генштабу, загарбники продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей.

«Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування «Калібр» противника», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що протягом поточної доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню і понад 25 авіаційних ударів «з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України».

Раніше британська розвідка заявила, що основним зусиллям російської армії «майже напевно» лишається наступ на Донбасі.

«Її основними вісями просування на Донбасі залишаються Авдіївка поблизу Донецька і район Бахмута, на 60 кілометрів північніше. Попри те, що Росія досягла найбільшого успіху в цьому секторі, її сили все ще просуваються лише на близько 1 кілометра на тиждень у напрямку Бахмуту», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 5 вересня Міністерством оборони Британії.