За добу через російську агресію на Донеччині загинули троє людей – Кириленко

Внаслідок дій російських військ у Донецькій області за добу загинули троє цивільних, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 4 вересня росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини: двоє у Кураховому і один у Соледарі. Ще три людини отримали поранення», – заявив він у своєму Телеграмі.

Наразі невідома точна кількість загиблих у окупованих Маріуполі та Волновасі.

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Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська двічі обстрілювали Нікопольський район з важкої артилерії.

Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав, пошкоджені до 10 приватних будинків та багатоповерхова будівля, а також гімназія, дитячо-юнацька спортивна школа, магазин та кафе.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».