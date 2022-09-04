Російські військові розмістилися у будинках шкіл, де перебувають діти – Генштаб

Значна частина навчальних закладів на окупованих територіях України так і не розпочала роботу в очному форматі, однак зафіксовано випадки розміщення російських військових у будівлях, де навчальний процес таки розпочато. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці.

«Став очевидним той факт, чому російські загарбники так затято намагалися розпочати навчальний рік на тимчасово захоплених територіях. Так, у будівлі школи населеного пункту Орлянське Запорізької області на першому поверсі проживає близько 70 окупантів, одночасно, як на другому поверсі навчаються діти, зокрема першокласники, а у дворі школи розміщено військову техніку противника. Навчальний процес розпочався 1 вересня і подібна ситуація в більшості шкіл і дитячих садках області. Ворог цинічно використовує наших дітей для прикриття», – йдеться в повідомленні.

Віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 1 вересня повідомила, що на тимчасово окупованих територіях України залишається близько 100-120 тисяч школярів. Вона також заявляла, що армія РФ за допомогою офлайн-навчання намагається створити живий щит на тимчасово окупованих територіях.

За даними Офісу генпрокурора, через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.