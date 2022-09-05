Росія вже завдала Україні прямої шкоди на 326 млрд доларів – Шмигаль

Російська військова агресія, за останніми даними, завдала Україні шкоди на 326 мільярдів доларів, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, посилаючись на верифіковані дані українського уряду і Світового банку.

«Тобто це – пряма шкода, яку на сьогодні вже верифіковано, фізична шкода», – наголосив очільник українського уряду у Брюсселі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

За його словами, 105 мільярдів доларів від цієї суми становить верифікована сума, яка необхідна на відновлення різних об’єктів.

Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.