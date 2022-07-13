Ракети на пляжах: курорти окупованого півдня перетворилися на поле бою

Що відомо про туристичний сезон цього літа на окупованих територіях півдня України? Чи приїжджають до цього регіону відпочивальники? Чи схиляють російські окупаційні сили власників готелів і баз відпочинку до співпраці? Яких збитків зазнають підприємці курортної сфери через втрату турсезону? Ці та інші актуальні питання з'ясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

17 травня на той час уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що російські військові змушують підприємців окупованої частини Херсонщини відкривати бази відпочинку, кав'ярні, магазини та створювати так звані «безпечні й комфортні умови» для відпочивальників на Арабатській Стрілці.

що російські військові змушують підприємців окупованої частини Херсонщини відкривати бази відпочинку, кав'ярні, магазини та створювати так звані «безпечні й комфортні умови» для відпочивальників на Арабатській Стрілці. За даними Денисової, санаторії та бази відпочинку в окупованому Криму тоді були переповнені пораненими російськими військовими. Тому російські сили вирішили влаштувати собі відпочинок у курортних місцях тимчасово окупованої Херсонщини.

Зараз на Азовському узбережжі Херсонщини курортного сезону-2022 фактично немає, пишуть херсонські видання. Пляжі порожні, пансіонати й заклади харчування здебільшого зачинені. Війна й окупація перекреслили надії підприємців, які працюють на херсонських курортах, на заробіток цього року.

Навіть пабліки, створені російськими окупаційними силами, показують відео з порожніми пляжами. Телеграм-канал «Главное в Херсоне» опублікував відео про святкування «Дня рибалки» в окупованому Генічеську, показавши відсутність ознак святкування та порожній пляж, де за мирних часів у липні, зазвичай було багато людей.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС 21 червня повідомило, що окупаційні сили, які контролюють частину Запорізької області, не сподіваються на високий туристичний потік. Призначена окупантами «влада» заявила, що чекає на відпочивальників з непідконтрольних владі Україні частин Донецької та Луганської областей, окупованої частини Херсонської області, а також на росіян, у яких є родичі в Запоріжжі.

Про старт курортного сезону також заявляв призначений російськими військовими так званий «керівник» окупованого Бердянська Олександр Сауленко. За його словами, «надійшли заявки на організований відпочинок від колективів» із так званих «ЛДНР» (незаконні збройні угрупування – ред.).

«Дитячі табори для російських військових»

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів «Новинам Приазовʼя», що російські військові розмістилися в одному з дитячих таборів міста, решта туристичних баз порожні. За словами мера, жителі Скадовська розуміють небезпеку відпочинку на пляжі, туристів з інших міст також немає.

Останній раз уламок ракети впав на пляж та зазнав важких поранень хлопчик 11 років. Пляжі порожні. Відпочивальників немає. Бояться люди зараз виходити на пляж

«Там знаходитися небезпечно, оскільки останній раз уламок ракети впав на пляж та зазнав важких поранень хлопчик 11 років. Пляжі порожні. Відпочивальників немає. Бояться люди зараз виходити на пляж тому, що там порт, в районі порту скупчення військових російських. Відповідно, це може бути мішенню для ракет і вже були випадки падіння цих ракет», – пояснив голова Скадовська.



Яковлєв зазначив, що російські окупаційні сили закликають власників об'єктів турбізнесу проходити так звану «перереєстрацію» і починати працювати, але підприємці не бачать в цьому сенсу. За словами мера Скадовська, збитки від втрати курортного сезону цього року попередньо оцінюються у «сотні мільйонів гривень».



«Підприємці працюють, коли є попит. Немає людей, тому ніхто цього не робить. Більшість об'єктів зачинено. Деякі працюють: на набережній можна морозиво купити. Але, в основному, вся інфраструктура не відкрилася. Люди і будували нерухомість, і вкладали кошти в надання послуг, а ці послуги не надаються», – повідомив Яковлєв.



Він зазначив, що зазвичай популярний серед туристів острів Джарилгач також перебуває під контролем російських військових – відпочивальники його не відвідують.

«Втрачено десятки мільйонів податків»

Колишній начальник управління туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації Микола Шаповал розповів «Новинам Приазовʼя», що в захопленій частині регіону на відпочинок до моря приїжджають лише місцеві жителі. Він зазначив, що через окупацію втрати податків від туристичного бізнесу становлять щонайменше 37 млн гривень у порівнянні з минулим роком.

Коли немає безпечних гарантій проводити і реалізовувати бізнес, то ніяких туристів в цей час не може бути, жодних

«Абсолютна більшість бізнесу та майже все зараз в напівзамороженому стані, він не працює. Мається на увазі туристична інфраструктура. Я нещодавно бачив навіть фотографії Залізного порту, де блукають люди, я так розумію, це просто місцеві. Ми розуміємо, що коли майже вся область в окупації, коли немає безпечних гарантій проводити і реалізовувати бізнес, то ніяких туристів в цей час не може бути, жодних», – запевнив Шаповал.



Він також розповів, що йому відомі випадки, коли російські окупаційні сили відбирали у місцевих підприємців заклади.



«Відбулося, можна сказати, рейдерське захоплення і їм (власникам бізнесу – ред.) повідомили, що вони не є власниками своїх закладів. Вони прийшли, забрали все, вони перед фактом ставлять власників цих підприємств, що вони тут вже не можуть нічого робити і сюди приходити, м'яко кажучи, непотрібно», – повідомив колишній посадовець.

«Росіяни бояться їхати навіть до Криму»

Голова «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв каже, що їхній центр також аналізує ситуацію на території, що межує з анексованим Росією півостровом. Він розповів, що в окупованому Генічеському районі Херсонщини цього літа теж туристів немає.

У зв'язку з війною ніхто не приїжджає зараз на окуповану територію й тому там нема людей

«Наприклад, якщо ми візьмемо Генічеський район – це село Стрілкове, місто Генічеськ, Генгірка, Щасливцеве. Багато людей, хто приїжджав до цих курортних місць, це були люди, які приїжджали з найближчих районів, а також багато власників баз відпочинку, пансіонатів – вони з Дніпропетровщини. У зв'язку з війною ніхто не приїжджає зараз на окуповану територію й тому там нема людей», – пояснив Барієв.



Він зазначив, що через відсутність курортного сезону постраждали не лише власники готелів і баз відпочинку, а й фермери, які продавали відпочивальникам сільськогосподарську продукцію. Барієв зазначив, що війна так само негативно позначилася на туристичному сезоні й у Криму.



«Я вам скажу, що сьогодні і в окупованому Криму, якщо, наприклад, торік дуже багато було туристів, то в цьому році дуже велика проблема. Проблема в тому, що багато готелів взагалі пусті. Зараз середина літа, а туристів немає. Тому що росіяни побоюються приїжджати до Криму», – пояснив Барієв.

Тиск на запорізький турбізнес

Власниця туристичного об'єкта в Приморську Запорізької області Олена Рудоман повідомила «Новинам Приазовʼя», що в місті відкрилася лише одна база відпочинку, решта власників співпрацювати з російськими окупаційними силами не погодилися. Втім, за її словами, ситуація з тиском на підприємців туристичної сфери в Бердянську та Кирилівці значно гірша, ніж у Приморську.

В Кирилівці та Приморську не працюють, в Бердянську працюють кілька баз і ті лише для переселенців

«Там їх декілька разів збирали, погрожували, що заберуть бази, якщо господарі не приїдуть з документами та не зареєструються в реєстрі РФ. Багато господарів поїхали до Кирилівки, оскільки багато господарів з Мелітополя. Не знаю перереєструвалися вони чи ні, але працювати ніхто не працює. В Кирилівці та Приморську не працюють, в Бердянську працюють кілька баз і ті лише для переселенців», – розповіла Рудоман.



За її словами, місцеві власники об'єктів турбізнесу розуміють, що після деокупації півдня всі бази відпочинку, відібрані російськими військовими, повернуться до своїх господарів. Підприємців більше турбує, щоб у випадку бойових дій ці об'єкти вціліли.



Рудоман також зазначила, що жителі невеликих курортних містечок, зазвичай, під час літнього сезону заробляють собі на життя протягом всього року. Тому втрата туристичного сезону для них є критичною.

Замінований Джарилгач

Член правління Української природоохоронної групи, завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсеєнко стверджує, що на територіях деяких об'єктів заповідного фонду півдня України відбуваються бойові дії або розміщуються російські військові. На території біосферних заповідних об'єктів вони риють окопи, додав він.

Нічого хорошого не відбувається. На сьогодні, усі великі об'єкти, такі як наші два біосферні заповідники, 5 національних парків, усі вони окуповані»

«Деякі території, наприклад вхід на острів Джарилгач, з боку лазурного моря, замінований. Це теж природно-національний парк Джарилгацький. На Кінбурнській косі знаходиться наш Чорноморський біосферний заповідник і Білоберіжжя Святослава, там регулярно відбуваються бойові дії й через це виникають пожежі. Тобто нічого хорошого не відбувається. На сьогодні, усі великі об'єкти, такі як наші два біосферні заповідники, 5 національних парків, усі вони окуповані», – розповів природоохоронець.



9 липня стало відомо, що російські військові захопили Інститут тваринництва «Асканія-Нова». Повідомляється, що на головній будівлі інституту вивісили російський прапор та поставили свого директора. Ним став Валерій Топіха, який раніше працював на херсонській митниці, повідомляють місцеві ЗМІ. Свого часу, його батько був заступником директора цього ж інституту. Мойсеєнко зазначив, що інститут тваринництва не є туристичною установою, на відміну від біосферного заповідника «Асканія-Нова».



«Цей інститут окуповано, а «Асканія-Нова», я з Віктором (Віктор Шаповал, директор «Асканії-Нови» – ред.) спілкувався, то, звичайно, у них там складно, але вони продовжують функціонувати як природоохоронна установа», – пояснив Мойсеєнко.



Член правління Української природоохоронної групи зазначив, що заповідник «Асканія-Нова» значною мірою фінансувався за рахунок відвідування туристів, і зараз ця стаття прибутку втрачена. Також він повідомив, що зазвичай до заповідника приїжджають понад 100 тисяч туристів, які приносять мільйонні заробітки. Ці кошти витрачалися на лікування тварин, закупку корму та інші потреби.