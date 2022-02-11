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Цікаве про «Асканію-Нову» – перлину туристичної Херсонщини

У заповіднику представлені тварини майже з усіх кліматичних поясів планети

«Асканія-Нова» – один з найвідоміших заповідників України, який на цьому тижні відзначає своє 101-річчя. Заповідник є найстарішим степовим резерватом світу та входить до сотні найвідоміших заповідників планети, та вважається найбільшим степовим заповідником Європи. Він розташований у селищі Асканія-Нова Чаплинського району в Херсонській області. «Новини Приазов’я» зібрали цікаві факти про заповідник.

Озеро в заповіднику «Асканія-Нова»
Озеро в заповіднику «Асканія-Нова»
  • Заповідник названо на честь маєтку в Німеччині. В ХІХ столітті родина засновника Фрідріха Фальц-Фейна купила цю територію у іншої німецької родини. Назва «Асканія-Нова» походить від її попередніх власників, герцогів Ангальт-Кетен-Плесських, які назвали ці території на честь власного маєтку в Німеччині – Асканії. Останнім з живих потомків баронів Фальц-Фейнів був племінник засновника заповідника Едуард, який помер у 2018 році.
Пам'ятник Фрідріху Фальц-Фейну
Пам'ятник Фрідріху Фальц-Фейну
  • «Асканія-Нова» площею 33 тисячі гектарів нараховує 1030 деревних рослин і понад 680 видів трав'янистих. Це найбільший дендрологічний парк степової зони України. Тут продовжують існувати рослини, які за останні два сторіччя території степів Євразії зникли.
Давня кам’яна статуя жінки в заповіднику
Давня кам’яна статуя жінки в заповіднику
  • «Асканію-Нову» часто називають «Ноєвим ковчегом у степу» – у заповіднику живуть тварини та птахи з усіх куточків світу. Колекція зоопарку заповідника представлена 34 видами ссавців, 3 видами безкілевих і 73 видами кілегрудих птахів, які утримуються напіввільно великими групами. В цілому тваринний світ заповідної території налічує 69 видів, занесених в Червону книгу України та 12 – занесених в європейський Червоний список.
Зебри на просторах заповідника «Асканія-Нова»
Зебри на просторах заповідника «Асканія-Нова»
  • У заповіднику можна побачити «диво з соснами». Вдалині на галявині їх нараховується чотири, але коли підходиш ближче – їх уже п'ять, а за кілька кроків з'ясовується, що сосен шість. Щоб створити таке у дендропарку, Фальц-Фейн спеціально попросив свого друга-художника, який розрахував, з якої точки парку скільки дерев буде видно.
Галявина з соснами
Галявина з соснами
  • ​Площа заповідника займає 33 тисячі гектарів, при чому третина – степ, який навіть за мільйони років не знав плуга. Одна екскурсія у заповідник може замінити навколосвітню подорож, адже тут представлені тварини майже з усіх кліматичних поясів планети.​
  • На березі ставка заповідника розташований штучний грот. Саме в ньому знімали деякі сцени радянського фільму «Діти капітана Гранта».
Справжній Ноїв Ковчег. Як захистити заповідник «Асканія-Нова»?
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Справжній Ноїв Ковчег. Як захистити заповідник «Асканія-Нова»?

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