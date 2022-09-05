Україна і ЄС підписали 5 угод для євроінтеграції та протидії російській агресії – Шмигаль

Україна та Європейський союз підписали п’ять угод у рамках євроінтеграції і протидії російській агресії, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Документи стосуються «цифрового безвізу», співробітництва у митній і податковій сферах, а також надання з боку ЄС бюджетної підтримки Україні у розмірі 500 мільйонів євро.

«Кошти мають цільове призначення і підуть на забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також на підтримку малих фермерів, щоби вони змогли продовжувати та розвивати свою справу», – зазначають в українському уряді.

Окрім того, ЄС збільшить бюджет на гранти Україні на 122 мільйони євро.

«Це дозволить забезпечити фінансування пріоритетних для України проєктів і прискорити їх отримання завдяки тому, що гранти можуть надаватися напряму органам державної влади, місцевого самоврядування і громадським організаціям», – наголошують у Кабміні.

В українському уряді додають, що всі п’ять угод з ЄС є «важливим елементом дворічного плану інтеграції до Європейського союзу», а також «надзвичайним кроком солідарності Європи з Україною у цій війні».

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.