Вступ до ЄС важливий не тільки для України, а й для самого блоку – голова МЗС Німеччини

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок впевнена, що Укаїна стане членом Європейського Союзу – про це вона заявила на полях саміту Форум 2000 у Празі 31 серпня.

«Це не питання часу. Україна стане членом Євросоюзу. Крапка», – сказала вона, відповідаючи на питання про початок обговорення вступу України до блоку.

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Бербок висловила думку, що ця дискусія є важливою не лише для України, а й для Євросоюзу:

«Два роки тому, можливо, половина зали сказала б: навіщо долучатися до ЄС, це ж проєкт заради миру, але мир і так доступний. На жаль, ми бачимо, що мир не падає з неба, ми маємо захищати його і битися за нього… Я думаю, це момент, коли ми маємо визнати, чого досягли під час війни. Ми досягнули того, чого Путін найбільше боявся: єдності у Євросоюзі. Ми досягнули того, що Україна стане членом ЄС. Пару років тому лунали голоси, що Україна не увійде в ЄС», – сказала вона.

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Іншим прикладом об’єднання Європи Бербок назвала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, хоча обидві країни зберігали позаблоковий статус до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.