Вступ України до ЄС: в уряді розповіли, коли можуть розпочатись переговори

Переговори про членство України в ЄС можуть розпочатися у 2023 році. Про це в інтерв'ю «Європейській правді» заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

«Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання і ми це робили разом із ЄС. Тому що всі реформи, які ми робили, ми робили спільно на виконання Угоди про асоціацію, тобто розуміння України дуже велике. Тому певні процедури – такі, як скринінг, оцінка ринків, законодавство – це не те, що потребує років, а це вже робота, яку потрібно оформити, тому абсолютно реалістично перейти до переговорів після всіх оцінок уже в 2023 році», – пояснила Стефанішина.

Водночас вона уточнила, що більш чітко про ймовірний початок переговорів про вступ України до Євросоюзу можна буде говорити ближче до кінця 2022 року.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.