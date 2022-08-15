Рада підтримала закон, необхідний для «митного безвізу» з ЄС

Верховна Рада 15 серпня ухвалила закон, необхідний для запровадження «митного безвізу» з Європейським союзом. Як повідомили одразу кілька депутатів, за документ проголосували 275 народних депутатів.

«Україна наблизилася до «митного безвізу» із ЄС. Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт про зміни до Митного кодексу України, необхідні для приєднання нашої країни до Нової комп’ютеризованої транзитної системи NCTS і Конвенції про процедуру спільного транзиту. Дякую парламентарям за це рішення», – написав у телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, закон наближає українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу.

«Зокрема, вдосконалює чинні норми в частині спрощення проходження митниці для надійних підприємств, надання статусу фінансового гаранта та забезпечення сплати митних платежів. Також зміни передбачають впровадження європейського механізму розгляду скарг і продовження цифровізації митниці, що прискорить її проходження та зменшить корупційні ризики», – повідомив голова уряду.

За словами Шмигаля, подальше укладення «митного безвізу» із ЄС дасть можливість Україні запровадити обмін митною інформацією щодо транзитних вантажів із 36 країнами в режимі реального часу, спеціальні транзитні спрощення і прості й рівні умови для фінансових гарантів.

На початку липня у Міністерстві фінансів України повідомили про рішення запросити України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) і до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.



«Ми маємо на меті перетворити українську митницю на максимально зручний сервіс для нашого бізнесу. І NСTS дозволить зробити це, прискоривши проходження товарів через кордон. Митний безвіз – це можливість швидкого переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського регіону. Водночас, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС», – наголосили у Мінфіні.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.