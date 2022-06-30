«Транспортний безвіз» з ЄС почав діяти – Мінінфраструктури

У французькому Ліоні Україна і Європейський союз 29 червня підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом. Документ скасовує необхідність отримання українськими перевізниками відповідних дозволів для здійснення двосторонніх і транзитних перевезень у держави ЄС і дозволяє уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Як повідомили у Міністерстві інфраструктури, термін угоди складає один рік з можливістю пролонгації, а тимчасово набирає чинності уже з 29 червня.

На постійній основі угода запрацює після завершення усіх ратифікаційних процедур.

«Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі… Домовитися про укладання цієї угоди нам вдалося в максимально короткі терміни – переговори стартували восени минулого року. Розуміючи складну логістичну ситуацію в Україні, зумовлену блокадою морських портів і пошкодженням транспортної інфраструктури, європейські колеги синхронно рухалися нам назустріч та значно прискорили процес узгодження угоди», – заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, продовольча криза, яка розгортається, є «яскравим доказом» того, що транспортна інтеграція в ЄС є в інтересах не тільки України, але й всієї світової спільноти.

Крім того, угода передбачає заходи зі спрощення визнання водійських документів. Відтепер Україна і ЄС звільняють власників посвідчень водіїв, виданих однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія.

У міністерстві повідомили, що в умовах повномасштабної війни та блокування українських портів, обсяг експорту автомобільним транспортом і, як наслідок, потреба у дозволах на міжнародні перевезення по деяких напрямах «зросли у кілька разів».

За даними уряду, з моменту підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною і ЄС у 2016 році товарообіг з країнами Євросоюзу зріс майже вдвічі, а кількість вантажоперевезень автомобільним транспортом – на 42%, натомість кількість дозволів на міжнародні перевезення до окремих країн ЄС «не тільки не збільшувалась, а навіть скорочувалась», що призводило до «великих втрат» як українських перевізників, так і економіки країни загалом.