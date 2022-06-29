Зеленський: цього тижня представлять «чітку карту дій» України на шляху до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у п'ятницю, 1 липня, буде представлена «чітка карта дій» України на шляху до членства в Євросоюзі.



«Ми постійно будемо, попри цю війну, попри всі складнощі, робити те, що наближає нас до повноправного членства в Євросоюзі. Вчора я провів спеціальну нараду – велику нараду, було 28 учасників, які представляють і виконавчу, і законодавчу, і судову гілки влади. У держави буде відповідний документ – чітка карта дій, яку зможе перевірити будь-який громадянин і будь-яка громадянка України: що потрібно зробити державним інституціям, щоб ми виконали свою частину роботи на шляху до Євросоюзу. Вже 1 липня цей документ буде представлений», – сказав він у своєму відеозверненні.



За його словами, Україна сьогодні зробила черговий крок на шляху до членства ЄС – підписала «транспортний безвіз».



«Це угода, яка прибирає бар'єри для українських перевізників. Більше не треба чекати дозволів на вантажні перевезення. І це дасть змогу значно наростити експорт українських товарів автотранспортом», – пояснив президент.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.