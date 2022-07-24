Стефанчук: щодо євроінтеграційних законодавчих змін депутати працюють вже на рівні комітетів

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що депутати працюють на рівні комітетів щодо законодавчих змін, які необхідні для переговорів щодо членства України в ЄС.



«Протягом місяця ми пропрацювали наш план законопроектних робіт. Ми визначили, що ми маємо прийняти найближчим часом. Особливо, що стосується семи побажань Єврокомісії. Зокрема це законопроекти, що стосуються КСУ, питань, пов'язаних з відмиванням коштів, питань, що пов'язані з законом про деолігархізацію, законом про національні меншини і законом про медіа. Це основний план Верховної Ради, який ми маємо втілити найближчим часом. У нас уже прописані відповідні строки. Ми працюємо на рівні комітетів», – заявив голова Верховної Ради в ефірі національного телемарафону.



Він також додав, що у Раді також відбуваються «організаційні структурні перетворення», аби ця євроінтеграційна діяльність була пришвидшеною.

Стефанчук очікує, що необхідні євроінтеграційні законопроєкти ураїнські парламентарі ухвалять до кінця року.

23 червня країни Євросоюзу надали Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення саміту, назвавши його унікальним моментом у відносинах України та ЄС.