Бербок пообіцяла, що Німеччина не зніматиме санкції з Росії до кінця війни

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла, що підтримка України Німеччиною і санкції проти Росії триватимуть «так довго, скільки Україна нас потребуватиме».

Про це вона сказала, виступаючи на Форумі 2000 у Празі, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Якщо я обіцяю людям в Україні, що ми підтримуватимемо їх стільки, скільки ми будемо їм потрібні, я хочу виконати свою обіцянку. Незважаючи на те, що думають мої німецькі виборці, я хочу її виконати... Санкції продовжаться, зокрема і взимку, навіть якщо це буде дуже складно для політиків», – заявила Бербок.

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26 серпня німецькі ЗМІ опублікували лист представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, які закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.

Це заклик розкритикував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, запросивши авторів листа до Бучі, де російські війська коїли воєнні злочини проти мирного населення. Він додав, що західна зброя допомагає України «захистити своїх дітей».