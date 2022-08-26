Російські спецслужби шпигували за навчанням українських військових у Німеччині – ЗМІ

Німецькі сили безпеки мають «вказівки» на те, що російські спецслужби шпигували за українськими солдатами, які перебувають у Німеччині на навчаннях, повідомило видання Spiegel.



При цьому видання не уточнює, коли саме це сталося.



«Служба військової контррозвідки нещодавно змогла спостерігати, на що, очевидно, ще здатні російські шпигуни в Німеччині. Щойно Сполучені Штати та Німеччина навесні оголосили, що українські солдати навчатимуться на західній зброї, такій як Panzerhaubitze 2000, як агенти Москви, очевидно, активізувалися», – йдеться у матеріалі видання.



За даними Spiegel, були зафіксовані підозрілі автомобілі біля двох місць, де українські військові проходили навчання – біля міста Ідар Оберштайн, а також біля Графенвера.



Невеликі безпілотники також використовувалися для польотів над місцями військових навчань.



Джерела Spiegel також вважають, що російські служби використовували сканери, щоб отримати доступ до даних мобільних телефонів українських військових.



На початку серпня у Німеччині почався суд над колишнім офіцером резервних сил німецької армії, його звинувачують у шпигунстві на користь Росії. За даними прокуратури, підсудний надавав російським агентам «численні документи та інформацію» про німецьку армію з жовтня 2014 року до березня 2020 року, коли він був заступником командира загону.