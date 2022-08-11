У Німеччині почався суд над колишнім військовим, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії

У Німеччині почався суд над колишнім офіцером резервних сил німецької армії, його звинувачують у шпигунстві на користь Росії, повідомляє агенція Reuters.



Прокуратура заявила, що підсудний надавав російським агентам «численні документи та інформацію» про німецьку армію з жовтня 2014 року до березня 2020 року, коли він був заступником командира загону.



«Ми вважаємо, що обвинувачений контактував з російською розвідувальною службою ГРУ через кількох осіб, зокрема в російському посольстві в Берліні», – заявив федеральний прокурор Ґерд Кайзер у будівлі суду.

Ні підсудний, ні його адвокат не коментували цю справу.



Федеральна прокуратура Німеччини також звинуватила колишнього німецького офіцера у наданні російським агентам інформації про «Північний потік-2» – газопровід російської компанії «Газпром».

За даними сторони обвинувачення, він передав російським агентам інформацію про резервні сили Німеччини та цивільну оборону. Через нього російська спецслужба також отримала особисті та контактні дані високопоставлених військових офіцерів і відомих менеджерів компаній.



Підозрюваного також звинувачують у допомозі своїм російським кураторам зрозуміти оборонну політику США з її партнерами по НАТО, сказав прокурор.

Німеччина минулого року вислала з країни підозрюваного у шпигунстві, який працював під дипломатичним прикриттям у російському консульстві у Мюнхені. За даними журналу Der Spiegel, йшлося про акредитованого при дипломатичній установі співробітника офіцером російської Служби зовнішньої розвідки.