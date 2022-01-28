Німеччина торік вислала російського дипломата за шпигунство – Der Spiegel

Німеччина минулого року вислала з країни підозрюваного у шпигунстві, який працював під дипломатичним прикриттям у російському консульстві у Мюнхені, написав у п’ятницю німецький журнал Der Spiegel.

Видання називає акредитованого при дипломатичній установі співробітника офіцером російської Служби зовнішньої розвідки. Стверджується, що він діяв як агент російського вченого, про арешт якого за звинуваченням у шпигунстві стало відомо напередодні.

За інформацією Der Spiegel, висилка відбулася невдовзі після затримання влітку 2021 року Ільнура Н., дослідника університету Аугсбурга, якого звинувачують у передачі СЗР відомостей про сімейство космічних ракет-носіїв «Аріан» Європейського космічного агентства.

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Пан Н., чиє повне прізвище не розголошують у відповідності до практики ведення судових справ у Німеччині, відтоді залишається під вартою. Звинувачення у шпигунстві йому висунули у грудні.

Згідно з публікацією, стосовно депортованого співробітника консульства Росії в Мюнхені не було можливості провести розслідування, оскільки він має дипломатичну недоторканність.

У грудні Німеччина вислала двох російських дипломатів після того, як місцевий суд дійшов висновку про відповідальність російської держави за вбивство в берлінському парку в 2019 році колишнього чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, якого влада Росії вважає причетним до терористичної діяльності.

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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи вердикт, заявив, що у Кремлі категорично не погоджуються з висновками німецького суду.

Про реакцію Москви на останню публікацію Der Spiegel наразі не повідомлялося.