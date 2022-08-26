У Зеленського відповіли однопартійцям Шольца, які просять припинити допомогу Україні

У Офісі президента відреагували на заклики однопартійців канцлера Німеччини Олафа Шольца припинити допомагати Україні.

«Запрошую всіх, хто закликає Німеччину припинити допомагати Україні, на екскурсію в Бучу. Обговоримо ваші аргументи з родинами замордованих українців», – заявив антикризовий радник голови Офісу президента і член української делегації на переговорах із Росією Михайло Подоляк.

Він також наголосив, що російська армія «несе лише смерть, руйнування й тортури», а західна зброя – «мир, допомагаючи нам захистити своїх дітей».

26 серпня німецькі ЗМІ опублікували лист представників лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини, лідером якої є нинішній канцлер Олаф Шольц, які закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією.