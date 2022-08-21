Рейтинг канцлера Німеччини Шольца впав до рекордно низького рівня – опитування

Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца і владної «світлофорної» коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час їхнього правління з грудня 2021 року – свідчать дані опитування соціологічного інституту Insa, проведеного на замовлення тижневика Bild am Sonntag.

Згідно з результатами опитування, майже дві третини німців – 62 відсотки – не задоволені роботою Шольца, задоволена його результатами лише чверть населення Німеччини. Це майже вдвічі менше, ніж березневі показники, коли позитивно оцінювали дії канцлера 46 відсотків німців, пише DW.

До рекордного низького рівня також впав рейтинг владної коаліції. 65 відсотків опитаних не задоволені роботою федерального уряду. Позитивно її оцінили 27 відсотків, це на 17 відсотків менше, ніж у березні.

З опитування випливає, що у разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце, підрахували DW. Перше дісталося б «зеленому» міністру економіки Роберту Габеку, друге – голові Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу.