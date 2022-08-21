Рейтинг канцлера Німеччини Шольца впав до рекордно низького рівня – опитування

Рейтинг канцлера Німеччини Олафа Шольца і владної «світлофорної» коаліції опустився до найнижчого рівня за весь час їхнього правління з грудня 2021 року – свідчать дані опитування соціологічного інституту Insa, проведеного на замовлення тижневика Bild am Sonntag.
Згідно з результатами опитування, майже дві третини німців – 62 відсотки – не задоволені роботою Шольца, задоволена його результатами лише чверть населення Німеччини. Це майже вдвічі менше, ніж березневі показники, коли позитивно оцінювали дії канцлера 46 відсотків німців, пише DW.
До рекордного низького рівня також впав рейтинг владної коаліції. 65 відсотків опитаних не задоволені роботою федерального уряду. Позитивно її оцінили 27 відсотків, це на 17 відсотків менше, ніж у березні.
З опитування випливає, що у разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз зайняв би лише третє місце, підрахували DW. Перше дісталося б «зеленому» міністру економіки Роберту Габеку, друге – голові Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу.
- У грудні 2021 року 63-річного Олафа Шольца обрали федеральним канцлером Німеччини. За його кандидатуру проголосували 395 членів Бундестагу. Він змінив на посаді Анґелу Меркель, яка була головою уряду упродовж 16 років.
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України ціни на електроенергію в Європі значно зросли. У Німеччині вартість електрики на оптовому ринку у серпні збільшилася майже у шість разів. Крім обмеження поставок газу з Росії, на це вплинула аномальна спека, що встановилася в Європі, і необхідність кондиціонування приміщень.
- На відміну від лідерів кількох країн ЄС, таких як Латвія, Литва, Польща, Чехія та Естонія, канцлер ФРН 15 серпня вкотре висловився проти різкого посилення візового режиму для росіян. Свою позицію Шольц аргументує тим, що це загрожує тим жителям Росії, які рятуються від режиму Володимира Путіна. Раніше припинити видавати візи країни Заходу закликав президент України Володимир Зеленський. Крім того, кілька країн ЄС порушили питання можливості реалізації такого заходу в Шенгенському просторі.
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