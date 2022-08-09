Волкер: не вірю, що якісь переговори з Путіним можуть дати результат

Колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що не вірить у результативність переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

Коментуючи зустріч президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним, Волкер сказав: «Це хороша ідея – перевірити, чи готова Росія шукати шляхи для того, щоб відступити. Росія повинна забрати свої сили з України, вона поставила цілі з захоплення України, які є недосяжними. Російські війська зазнали значних втрат, тож Путін зараз опиняється у все більш слабкій позиції. І варто дослідити, що і робить зараз президент Ердоган: чи визнає це сам Путін, чи може він думати якось інакше, чи може він вивести свої війська? Це варто спробувати».

«Але я не вірю, що це входить в рамки способу мислення Путіна. Він вже ухвалив рішення – знищити Україну як державу, знищити людей. Він візьме те, що він може взяти зараз, і продовжить пізніше. Поки він має це імперіалістичне мислення, він не зупиниться. Тому я не вірю, що якісь переговори можуть дати результат», – додав Волкер.

Відповідаючи на запитання про те, чи є ще політики в країнах Європи або в США, які хочуть «зберегти обличчя» Путіну, колишній спецпредставник США з питань України заявив, що їх «все менше і менше» в Сполучених Штатах, але час від часу ці заяви з’являються в Європі.

«У США більше ніхто про це не думає. Але я стурбований іншими американськими трендами. Близько 80% Конгресу і Сенату повністю підтримують Україну, різко виступають проти російської агресії проти України, виступають за надання допомоги Україні, щоб вона могла протистояти цій агресії. Але інші 20%, які не підтримують ці дії з різних причин. Хтось ставить за пріоритет Китай, хтось вважає це марною тратою бюджетних грошей, бо незрозуміло, як довго це доведеться робити, хтось думає, є достатньо внутрішніх пріоритетів, які теж треба профінансувати. А дехто вважає, що це безнадійно, що це не буде працювати. Ці голоси стали помітні значно пізніше, і ми бачимо все більше людей, які наводять ці аргументи. Тому зараз для більшості, для тих 80%, важливо бути сильними і чіткими у продовженні підтримки України», – сказав він.

Волкер наголосив, що продовження Росією «імперіалістичного курсу» становить загрозу і для Європи, і для США.

«Це така сама ідеологія, яка спричинила Другу світову війну. І ми не хочемо повторення цього. Росія повинна погодитися повернутися на свою територію. Якщо це станеться, може настати мир. Але я не думаю, що ми близькі до цього прямо зараз», – заявив Волкер.

Нещодавно в інтерв’ю німецькому телеканалу N-tv ексканцлер Німеччини Герхард Шредер, відомий своїми зв’язками з Кремлем, заявив, що, перебуваючи з «відпусткою» у Москві, мав зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, в перебігу якої довідався, що «Кремль хоче досягти переговорного рішення» щодо війни в Україні.

У МЗС України у відповідь на це наголосили, що заяви з боку російської сторони про готовність до мирних переговорів з Україною є «димовою завісою», бо Росія і далі «зосереджена на війні».

На початку липня в Офісі президента казали, що українська переговорна група підтримує контакти безпосередньо з російською стороною винятково на рівні гуманітарних підгруп. На тлі агресії, яку РФ продовжує щодо України, ставити умови за столом переговорів має офіційний Київ, наполягають в ОПУ.

Перші прямі переговори української і російської делегацій щодо припинення вогню та відведення військ з території України відбулися 28 лютого. Після того було ще декілька раундів, востаннє – на початку квітня.

18 червня голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.