Шольц каже, що Росія блокує доставку своєї турбіни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву в умисній затримці доставки турбіни через відмову надати документи, необхідні для транспортування цього елемента до Росії.



«Немає причин, чому ця доставка не могла відбутися», – сказав Шольц.



Москва лише мала сказати, що «вона хоче отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування її до Росії», додав німецький лідер.



Російський державний енергетичний гігант «Газпром» з 27 липня скоротив прокачування через трубопровід «Північний потік-1» до Німеччини до 20% потужності. Москва пояснила цей крок тим, що вона не отримала турбіну після того, як її відправили на технічне обслуговування.

І Німеччина, і ЄС заявили, що немає технічного обґрунтування для скорочення поставок газу, і заявили, що дії Росії є політично мотивованими та пов’язані з санкціями ЄС через вторгнення Москви в Україну.

В інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 26 липня сказала, що виправдання щодо технічного обслуговування турбіни є ще одним прикладом того, як Росія намагається «будь-яким інструментами і трюками» розділити Європу у її ставленні до війни в Україні.