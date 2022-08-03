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Шольц каже, що Росія блокує доставку своєї турбіни

За словами Олафа Щольца, Москва лише мала сказати, що «вона хоче отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування її до Росії»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц звинуватив Москву в умисній затримці доставки турбіни через відмову надати документи, необхідні для транспортування цього елемента до Росії.

«Немає причин, чому ця доставка не могла відбутися», – сказав Шольц.

Москва лише мала сказати, що «вона хоче отримати турбіну та надати необхідну митну інформацію для транспортування її до Росії», додав німецький лідер.

Російський державний енергетичний гігант «Газпром» з 27 липня скоротив прокачування через трубопровід «Північний потік-1» до Німеччини до 20% потужності. Москва пояснила цей крок тим, що вона не отримала турбіну після того, як її відправили на технічне обслуговування.

І Німеччина, і ЄС заявили, що немає технічного обґрунтування для скорочення поставок газу, і заявили, що дії Росії є політично мотивованими та пов’язані з санкціями ЄС через вторгнення Москви в Україну.

В інтерв’ю Радіо Свобода міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 26 липня сказала, що виправдання щодо технічного обслуговування турбіни є ще одним прикладом того, як Росія намагається «будь-яким інструментами і трюками» розділити Європу у її ставленні до війни в Україні.

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