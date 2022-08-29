Шольц зробив заяву про розширення ЄС і військову підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 29 серпня виступив із промовою у Карловому університеті в Празі. Під час виступу Шольц зробив заяви, щодо перспектив розширення Європейського Союзу та повідомив про наміри Німеччини щодо підтримки України у відбитті агресії Росії. Деталі повідомляє Deutsche Welle.

Країни Західних Балкан, Україна, Молдова, а в перспективі і Грузія мають приєднатися до ЄС, таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час візиту до Чехії.

Голосування більшістю?

На тлі вторгнення Росії в Україну, Шольц закликав 27 членів ЄС «зімкнути лави, вирішити старі конфлікти та знайти нові рішення», виклавши своє бачення майбутнього Європи у своїй промові у Карловому університеті Праги.

«Наша Європа єдина (у своєму уявленні про) мир і свободу і відкрита для всіх європейських країн, які розділяють наші цінності», – сказав канцлер Німеччини.

Висуваючи аргументи на користь розширення ЄС, очільник ФРН наголосив, що «це розширення на користь Європейського союзу», бо знову постало питання, «де надалі проходитиме розділова лінія між вільною Європою та неоімперіалістичною автократією».

Для того, щоб цього досягти Шольц запропонував перехід до голосування більшістю.

Я запропонував поступовий перехід до голосування більшістю у спільній зовнішній політиці

«Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається правом вето і завадить решті просуватися вперед, зростає з кожною новою державою-членом, – додав Шольц. – Тому я запропонував поступовий перехід до голосування більшістю у спільній зовнішній політиці, а також в інших сферах, таких як податкова політика – чудово розуміючи, що це матиме наслідки і для Німеччини».

Шольц підтвердив прихильність Німеччини до розширення ЄС і сказав, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова, а в перспективі і Грузія повинні приєднатися до блоку.

Про військову підтримку України

За словами Шольца, останніми місяцями Німеччина зазнала «фундаментальних змін» у питанні військової підтримки України.

«Ми продовжуватимемо цю підтримку, надійно і, перш за все, так довго, як це буде потрібно», – запевнив канцлер.

Ми продовжуватимемо цю підтримку, надійно і так довго, як це буде потрібно

У лютому Шольц оголосив про зміну парадигми у зовнішній та оборонній політиці Німеччини, пообіцявши збільшити військові витрати, але його партнери з коаліції були роздратовані тим, що Берлін надто повільно відправляє Україні важке озброєння.

Виступаючи у Празі, Шольц обіцяв, що Німеччина найближчими тижнями та місяцями відправить Україні найсучаснішу зброю, зокрема, системи протиповітряної оборони, радари та розвідувальні безпілотники.

Німеччина також могла б взяти на себе відповідальність за нарощування артилерійського та протиповітряного потенціалу України, сказав канцлер Німеччини.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повторила обіцянку підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно» у своїй промові у Словенії, закликавши до «нового стратегічного мислення» для підтримки європейських цінностей.

Фон дер Ляйєн наголосила, що прогрес країн Західних Балкан на шляху до членства сповільнився «через міжнародні гравців, включаючи Росію, які прагнуть підірвати створення демократичних інститутів та верховенство закону».