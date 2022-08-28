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Зеленський анонсував нові візити партнерів до України на прийдешньому тижні

Володимир Зеленський також планує поновити практику звернень до іноземних аудиторій

Протягом наступного тижня Україна прийматиме нові дипломатичні візити, заявив у вечірньому зверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

«Готуємося до нового тижня – він буде дуже активним. Заплановані важливі візити партнерів в Україну. Поновлю практику звернень до держав і народів, які нас підтримують», – сказав він.

Зеленський також згадав про нараду, яку провів сьогодні з керівниками оборонного сектору:

«Були керівники Збройних Сил України, розвідки, Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ та інших структур і напрямків захисту нашої держави. Всі питання, які ми розглядали, – вони важливі, але закриті, деталізувати я не можу. Але окупанти відчують її наслідки в подальших діях наших захисників».

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За словами голови держави, Київ працює над запровадженням нових обмежень проти Росії та пакетів підтимки.

«Оборонна підтримка – зброя й снаряди, фінансова підтримка, політична, інформаційна, підтримка нашої відбудови – щодня кожен державний посадовець має демонструвати результат у своїй зоні відповідальності. Тільки робота на результат дає право обіймати державні посади. Це мають памʼятати всі, хто був наділений владою», – додав він, не уточнюючи, про кого конкретно йдеться.

Днями Офіс президента оприлюднив указ Зеленського про звільнення заступника командувача Національної гвардії України Ярослава Сподара.

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