Зеленський зустрівся з головою МЗС Італії – подякував за фінансову і військову допомогу

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником італійського МЗС Луїджі Ді Майо.

«За останні місяці між нашими державами вибудувалися відносини, які допомогли Україні вистояти в боротьбі за нашу незалежність. Італія стала однією з провідних держав, які підтримали Україну, наше суспільство, вимушено переміщених громадян», – наголосив Зеленський під час зустрічі з ді Майо та подякував Італії за фінансову і оборонну підтримку.

У свою чергу італійський міністр, згідно з повідомленням інформаційного агентства ANSA, запевнив, що «Італія не полишить український народ», і додав, що надзвичайно важливим є пошук дипломатичного шляху для «відновлення миру і захисту демократії».

Раніше 25 серпня ді Майо відвідав звільнене від російської окупації місто Ірпінь на Київщині.

«Смерть та жорстокість. Місто зруйноване, зрівняне з землею: такою є правда. Це справжня – війна. А той, хто применшує її, є співучасником розправи», – написав він.

За останні два дні Київ відвідали президент Польщі Анджей Дуда та британський прем'єр Боріс Джонсон.