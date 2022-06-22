Кулеба підтримав вихід очільника МЗС Італії з популістської партії «Рух 5 зірок»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав свого колегу – очільника МЗС Італії Луїджі Ді Майо – у рішенні вийти з популістської урядової партії «Рух 5 зірок».

«Я вдячний італійському колезі Луїджі Ді Майо за його порядність. Італія обрала правильний бік історії, адже підтримка України – це єдиний спосіб наблизити мир у Європі. Відмова Україні в підтримці лише спонукала би Росію продовжувати війну та розширювати її за межі нашої держави», – написав Кулеба у твітері.

Про свій вихід з партії очільник італійського МЗС оголосив 21 червня. Коментуючи це рішення він наголосив, що воно є для нього болючим, але необхідним, бо він та низка його соратників більше не можуть підтримувати політику двозначності.

«Ми не можемо лишатись на помилковому боці історії. Ми повинні стояти на мирному боці світу (особливо у такий момент, як зараз)», – наголосив він.

Разом з ді Майо з «Руху 5 зірок» вийшла ще низка членів.

Італійську партію «Рух 5 зірок» називають популістичною та проросійською через її риторику.