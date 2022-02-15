Італія вірить у дипломатичний шлях розвʼязання кризи – міністр Ді Майо в Україні

Італія вірить у дипломатичний шлях розв’язання кризи навколо України та залишає своє посольство у Києві відкритим. Про це міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італійської Республіки Луїджі Ді Майо заявив 15 лютотго на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

«Єдиний шлях, який я бачу у даній ситуації, – це шлях миру і головне в цьому – це дипломатія», – сказав італійський міністр.

Він додав, що після візиту до Києва обговорюватиме дипломатичне вирішення конфлікту на зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві 16 лютого, а також з партнерами наступного понеділка, 21 лютого.

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.