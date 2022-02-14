Українські військові фіксують переміщення російських військ уздовж кордону – головнокомандувач ЗСУ

Командування Збройних сил України постійно фіксує переміщення російських військ уздовж кордону, але підтверджень, що їхня кількість продовжує зростати, немає, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 лютого в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми побачили максимальну кількість, яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їхнє переміщення. Сказати, що просто зараз відбулось кардинальне їх збільшення, я не можу», – твердить Залужний.

Відповідаючи на запитання щодо чисельності російських військ на кордоні з Україною, головнокомандувач повідомив, що «їх трохи більш як 120 тисяч, які обʼєднані у 85–87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 БТГ спостерігаємо, які знаходяться постійно в русі».

Тим часом, американський телеканал CBS із посиланням на неназваного високопосадовця у США повідомив, що «супутникові знімки свідчать: російські війська залишили місця збору і висунулися на позиції для атаки».

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.