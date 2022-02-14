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Українські військові фіксують переміщення російських військ уздовж кордону – головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

Командування Збройних сил України постійно фіксує переміщення російських військ уздовж кордону, але підтверджень, що їхня кількість продовжує зростати, немає, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 14 лютого в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми побачили максимальну кількість, яка є і яка знаходиться постійно в русі, вони змінюють місця дислокації, переміщуються. Це здійснюється від тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і аж до Республіки Білорусь. Так, ми фіксуємо їхнє переміщення. Сказати, що просто зараз відбулось кардинальне їх збільшення, я не можу», – твердить Залужний.

Відповідаючи на запитання щодо чисельності російських військ на кордоні з Україною, головнокомандувач повідомив, що «їх трохи більш як 120 тисяч, які обʼєднані у 85–87 батальйонно-тактичних груп. Ще 20 БТГ спостерігаємо, які знаходяться постійно в русі».

Тим часом, американський телеканал CBS із посиланням на неназваного високопосадовця у США повідомив, що «супутникові знімки свідчать: російські війська залишили місця збору і висунулися на позиції для атаки».

Офіційні представники США та кількох інших країн заявляли, що вже цього тижня вторгнення Росії в Україну є ймовірним. Засоби інформації з посиланням на джерела у розвідці називали навіть числа – наприклад, у публікації німецького видання Spiegel ішлося про 16 лютого. Водночас офіційні особи наголошують, що, як і раніше, немає впевненості, що Росія справді зважиться на вторгнення. Лідери країн Заходу кажуть, що шлях дипломатії ще можливий.

Росія заперечує плани вторгнення. Міністр оборони Сергій Шойгу 14 лютого на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним сказав, що зараз відбуваються масштабні навчання, але більша їх частина невдовзі завершиться.

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