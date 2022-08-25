Очільник МЗС Італії – в Україні: відвідав Ірпінь, зустрінеться з Зеленським

Очільник італійського МЗС Луїджі ді Майо прибув до Києва. У рамках візиту він уже відвідав місто Ірпінь, яке на початку весни 2022-го перебувало під окупацією російських військ.

«Смерть та жорстокість. Місто зруйноване, зрівняне з землею: такою є правда. Це справжня – війна. А той, хто применшує її, є співучасником розправи», – написав він у фейсбуці.

Очільник італійського МЗС також додав, що прибув в Україну для того, щоб засвідчити підтримку Італії українцям.

«Українці зараз захищають не лише себе, але і свободу усієї Європи. Ми маємо обрати, на чиєму ми боці. Як італійський уряд ми обрали бути на боці українського народу», – наголосив він.

За інформацією італійського інформаційного агентства ANSA, у Києві ді Майо планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.