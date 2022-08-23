Польський президент Анджей Дуда приїхав до Києва

Президент Польщі Анджей Дуда прибув вранці 23 серпня до Києва.



«Президент Анджей Дуда на запрошення президента Зеленського

приїхав до Києва. Під час візиту відбудуться двосторонні переговори президентів та делегацій щодо ситуації в Україні, підтримки у військовому, економічному та гуманітарному вимірі, двостороннього співробітництва», – повідомила канцелярія польського президента в твіттері.

Це вже третій візит Анджея Дуди до України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей візит відбувається на тлі повідомлень про велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії 23-24 серпня.