Зеленський провів таємну нараду з керівництвом оборонного сектору – ОП

Президент України Володимир Зеленський провів таємну нараду з представникам оборонного сектору, повідомляє Офіс президента України 28 серпня.

За повідомленням, на зустрічі були присутні керівники Збройних сил України, розвідки, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки.

«Учасники наради в режимі «таємно» заслухали інформацію про оперативну обстановку на фронті, розглянули інші питання безпеки та оборони. Окремо зупинилися на потребах української армії та координації на різних рівнях з міжнародними партнерами України», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, учасники розглянули перебіг виконання попередніх наказів Зеленського як Верховного головнокомандувача ЗСУ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.