За шість годин РФ випустила 200 снарядів по Оріхову – Старух

Російські війська випустили понад 200 боєприпасів по місту Оріхів тільки увечері 28 серпня, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«За останні шість годин більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр. Підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови», – заявив він.

Перед цим Старух повідомив, що російські війська протягом 14 годин вели залповий вогонь по Оріхову з реактивних систем та ствольної артилерії. Він вказав на те, що це майже вдвічі перевищує довжину робочого дня.

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«Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний», – повідомив він.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.