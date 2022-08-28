Для обстрілу Оріхова війська РФ застосували «запалювальні снаряди» – Запорізька ОВА

Російські війська обстріляли Оріхів на Запоріжжі, застосовуючи «запалювальні снаряди», повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Окупант застосував запалювальні снаряди, що викликало велику кількість пожеж в населеному пункті. Рятувальники ДСНС вчасно ліквідували горіння. На щастя, постраждалих немає», – написав він у телеграмі.



За даними Старуха, руйнувань зазнала низка приватних будинків на різних вулицях міста.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.