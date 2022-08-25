Через російський обстріл Оріхова на Запоріжжі загинув 17-річний хлопець – ОВА

Через черговий російський обстріл міста Оріхів на Запоріжжі загинув 17-річний хлопець, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.



За його даними, російські війська кілька годин поспіль з артилерії обстрілювали Оріхів і населені пункти навколо – зруйновано десятки приватних будинків.



«Загинув 17-річний юнак. Його було тяжко поранено, помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка з селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень під час ворожої атаки», – написав він у телеграмі.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.