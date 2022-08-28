Російське командування вивозить свої сім’ї з Криму – Марченко

Російські командири вивозять свої родини з окупованого Криму до Росії – про це заявив у вечірньому зверненні голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко 28 серпня.

«Командири окупаційних військ, здається, відчули щось дуже неладне та евакуюють свої сім’ї назад до Росії з Криму. Не здивуюся, якщо своє рішення вони теж пояснять тим, що їх теж загіпнотизувала СБУ разом із бабусею в Москві, яка спалила авто заступника начальника Генерального штабу Росії», – сказав він, маючи на увазі підпал автомобіля співробітника секретного відділу Генерального штабу російської армії, про який стало відомо напередодні.

У коментарях російським медіа родичі затриманої за підпал жінки заявляли, що її нібито «загіпнотизували» співробітники Служби безпеки України.

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«Нам залишається лише дочекатися, коли ми загіпнотизуємо всіх окупантів і вони нарешті почнуть вбивати самих себе в промислових масштабах», – прокоментував цю версію Марченко.

У цьому ж зведенні він зазначив, що ситуація в Одеській області на вечір 28 серпня спокійна.

Наразі немає можливості незалежно перевірити інформацію про евакуацію сімей російських військових.

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Останнім часом у Криму сталася низка вибухів одразу на кількох військових об’єктах, у тому числі на аеродромі Саки. Як писало агентство Reuters з посиланням на джерело в офіційних колах ЄС, внаслідок таких вибухів було знищено або виведено з ладу понад половину всієї авіації Чорноморського флоту Росії.

Російська влада заявила про збиття безпілотників і роботу ППО, але жодних підтверджень своїх слів не надала. Користувачі соцмереж публікували відео, ймовірно, роботи російської ППО.

Українська влада офіційно не визнавала причетність до вибухів.