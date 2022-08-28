«Ворог діє цинічно та підступно». Влада повідомляє про обстріл Запоріжжя

Російські війська вночі завдав ракетного удару по Запоріжжю, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Сьогодні вночі ворог завдав удару по обласному центру та гатив по м. Оріхів. Окупант поцілили в цивільні об’єкти. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Руйнувань зазнали житлові будинки. Ворог діє цинічно та підступно. Вночі завдає ударів по абсолютно мирних об’єктах міста», – написав він у телеграмі.

За даними секретаря Запорізької міськраді Анатолія Куртєва, «прильоти» були у двох районах міста. Наразі відомо про двох постраждалих, які травмувалися уламками скла, та пошкодження п‘ятьох будинків.

Напередодні у ніч на 27 серпня загарбники обстріляли Запоріжжя і Запорізький район, а також окуповане селище Кам’янка Пологівського району, де загинули п’ятеро людей, зокрема жінка і двоє її дітей.

За даними ОВА, станом на 5 червня майже 60% території Запорізької області окупували російські війська. Місто Запоріжжя залишається під контролем влади України.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.