За пів року війни постраждала третина лісів в Україні – Мінприроди

За пів року розв’язаної Росією війни в Україні постраждало майже три мільйони гектарів лісів, що становить третину її лісового фонду, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, збитки, завдані рослинному світу та лісам, становлять орієнтовно 183 млрд грн.

«Кількість лісових пожеж зросла в рази. Якщо у 2021 році у нас була лише одна масштабна пожежа, тобто на території понад 5 га, то за поточні пів року ми вже фіксуємо понад 100 таких випадків. Це результат ракетних обстрілів, вибухів мін», – сказав Стрілець на брифінгу у Києві, передає агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, часто виїзд пожежних бригад неможливий через загрозу життю.

У Мінприроді повідомили, що 20% природоохоронних територій України уражені війною, під окупацією перебувають 8 заповідників та 12 національних парків.

Під загрозою знищення, каже Стрілець, перебувають острів Джералгач, Кінбурнську косу, заповідник «Асканія Нова» та національний парк «Святі гори».

Раніше у Мінприроди оцінили збитки природі – внаслідок забруднення повітря – у 176 мільярдів гривень, водним ресурсам – у 106,3 млрд грн, ґрунтам – у 8,8 млрд грн.