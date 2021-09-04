Знаходили навіть антидепресанти: що нового дізнається Україна про свої річки в 2022-му?

Україна у 2021-му переходить на нову систему моніторингу водних об'єктів. Протягом року в басейнах річок проводять регулярні забори проб, і на кінець року країна матиме загальну картину їхнього стану. Будуть ці дані і по Донбасу – басейну Сіверського Дінця, водної артерії регіону. За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайла Хорєва, новий скринінг охопить 3% від усіх водних районів країни, а за два роки в Мінприроди сподіваються вийти на польський показник у 10% (лідер – Франція – моніторить п 'ятдесят). Згодом дослідити таким способом мають і води підземні – й тоді, можливо, вийде оцінити шкоду, яку завдали їм затоплені шахти. Хоча про стан копалень за лінією розмежуваня зазвичай говорять досить узагальнено – точних даних нема – за обсягом стоків можна судити про те, що водовідлив на багатьох шахтах ОРДЛО дійсно зупинений, розповів Радіо Донбас.Реалії Михайло Хорєв. Ми розпитали – чому ж про це усі говорять, як про небезпеку?

– Якою інформацією сьогодні володіє Мінприроди про рух шахтних вод з окупованої території на підконтрольну? Водовідлив там вимикається, шахти зупиняються, але ніколи точно не можна знати, що відбувається в ОРДЛО.

Нас хвилює, що вода взагалі не відводиться. Ми по об'ємах це бачимо

– Відкачування води – це технологічний процес: вода мала відкачуватися з шахт, щоб вона не заповнювала горизонти. На підприємствах здійснювалася певна очистка і далі – відведення в повернхневі водні об'єкти. Нас наразі більше хвилює, що вода взагалі не відводиться. Ми по об'ємах це бачимо. Вода відводилась, потрапляла в річки, і по басейну Сіверського Донця ми бачили певні об'єми. Сьогодні ми бачимо зменшення. Це може бути пов'язано і з природними процесами – менше опадів, і з тим, що на деяких підприємствах не працює відведення. Це – найбільший ризик: буде відбуватися наповнення цих шахт, розмив шкідливих речовин і рознесення по водоносних горизонтах. Найгірше, що може статися, – це саме забруднення водоносних горизонтів і перетікання води в працюючі шахти, які є на вільній території.

Найгірше, що може статися, – забруднення водоносних горизонтів

Дещо ми відстежуємо з допомогою наших військових, ми маємо з ними контакт. Маємо контакт із Міністерством реінтеграції. А що стосується самої хімії, то нещодавно ми проводили скринінг в межах усієї України, і, в тому числі, скринінг був у басейні Сіверського Дінця. Це обстеження на 60 речовин. І зараз, за методиками ЄС, відбувається дослідження, на кінець року ми будемо мати первинний екологічний стан басейну.

– Тобто ви провели відбір проб, а зараз вони на аналізі?

– Не зовсім так. Є перелік речовин – 45 показників (для ЄС і нас), але кожна річка індивідуальна, і залежно від того, які підприємства там розташовані, цей перелік може змінюватися. Ми для скринінгу до 45 додали ще 19. Протягом року ми міряємо весь перелік, технологія передбачає, в яких місцях потрібно раз на місяць відібрати, а за результатом цього на кінець року за методикою ЄС буде оцінено екологічний стан: від відмінного до незадовільного. Буде карта, районування, і ми побачимо конкретні ділянки річок, де є проблеми.

– Є з чим порівняти ці показники, чи дослідження унікальне і старих цифр немає?

Якісь точкові елементи можуть повторюватися – наприклад, пестициди і агрохімікати – але ту специфічну хімію, яку ми міряємо, раніше Україна не міряла

– Порівняти не вийде, тому що ми перебудували всю систему моніторингу під європейські стандарти, і раніше цього ніхто не міряв. Якісь точкові елементи можуть повторюватися – наприклад, пестициди і агрохімікати, їх колись міряли – але ту специфічну хімію, яку ми міряємо, раніше Україна не міряла, тому що стан лабораторій цього не дозволяв. Збудовано наново 4 нові сучасні лабораторії, одна з них розташована у Слов'янську. Тому це вперше – але в подальшому буде тільки так. Ми будемо розуміти глибину проблеми і як з цим працювати.

Можу точно сказати, що для Донбасу це дві проблеми: 1) шахтні води; 2) стічні води підприємств і каналізації водоканалів. При чому, якщо підприємства ще щось модернізують, то водоканали по всій Україні скидають не дуже очищені води.

– Минулої зими був випадок забруднення Сіверського Дінця стоками харківського водоканалу, які потрапили в річку Уди. А чим такі історії закінчується?

– По факту, якщо така аварійна ситуація трапляється, там визначаються винні, іде слідство, і суд призначає (або ні) покарання. Але це одиничний випадок, який зафіксували, бо вже критична ситуація. А скільки просто водоканалів скидають воду, і всі думають, що вона очищена, а за фактом це не так!

Під час скринінгу ми фіксували у басейнах річок фармпрепарати – наприклад, антидепресанти і протигрибкові препарати. У невеликій кількості, це не критично, але це показник, що очисні споруди не справляються. Отже, ми розуміємо, що інші забруднюючі речовини, яких більше – потрапляють у воду. Ці результати ми передали водоканалам і Екологічній інспекції, яка шукає, які саме підприємства це скинули. Задача моніторингу – виявити проблему, задача інспекції – знайти, хто цю проблему створює, і вживати до них заходи. І також тиск на органи місцевого самоврядування, які ці водоканали мають на балансі.

Навіть ті 3%, які ми моніторимо, вже показують загальні проблеми: це набагато краще і набагато інформативніше, ніж те, що в нас було. Деякі річки ми підтвердили, що вони – в кращому стані, ніж всі думали, деякі – в поганому.

– А де виявилось краще, ніж очікували?

Там, де стоки підприємств, ситуація краща, ніж там, де стоки водоканалів

– Ми точно знали, що там, де є скиди від водоканалів, – буде погано, бо вони всі не працюють так, як треба. 70% проблеми з водою в Україні буде вирішуватися модернізацією водоканалів. А багато підприємств мають нормальні очисні споруди: вони під тиском громадськості намагаються модернізувати, принаймні, великий бізнес. Переважна більшість дрібного бізнесу зливає у звичайну каналізацію. Але там, де стоки підприємств, ситуація краща, ніж там, де стоки водоканалів.

Але методика каже, що треба міряти рік. На початку наступного року будемо презентувати перші результати.

– Повертаючись до шахт: поясніть простими словами, чим гірше, коли шахта затоплюється й вода перетікає на іншу шахту – її ж усе одно відкачають і зіллють у ріку, просто в іншому місці? Чому так небезпечно, що водовідлив на окупованій території зупиняється?

– По-перше, технологічно погано, коли вода перетікає. Вона порушує стійкість конструкцій шахти.

По-друге, коли це просто відведення з конкретної шахти – це контрольований процес, а коли вода перетікає, незрозуміло, що вода змиває і якими речовинами вона насичується, адже шахти є на різних глибинах, є різна мінералізація води. З якихось горизонтів вона підіймалася більш мінералізована, з якихось – менш, вона перемішується, і ми вимушені на підконтрольній території відкачувати всю, і в тому числі ту, яку не варто було б піднімати. На працюючій шахті можна щось підіймати, щось залишати у глибинах. Краще це робити контрольовано, тому що так це передбачено технологією.

По-третє, є шахти, які сухі, там немає цих вод – а вони туди потрапляють. Там не було обладнання, а треба тепер встановлювати. Тобто варіацій багато. Плюс, проблема через випробування ядерної зброї на «Юнкомі».

– Вода у шахті не конче контактує з водоносним горизонтом?

– Ствол перерізає водоносні горизонти. Їх декілька, це слоєний пиріг. Вода з водоносних горизонтів просочується в шахту. У водоносному горизонті вода могла тисячі років ні з чим не контактувати й була певної якості, а тут ми її перерізали, і вона почала контактувати з елементами, з якими не стикалась. Коли працювало водовідведення, була проблема лише з тією водою, яку підіймали: її потрібно було очищувати і відводити. Тепер ще є проблема з порушенням технологічної стійкості, переливанням туди, де її немає, і підйомом рівня до водоносних горизонтів.

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