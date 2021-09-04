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Донбас

Знаходили навіть антидепресанти: що нового дізнається Україна про свої річки в 2022-му?

В ОРДЛО за роки російської агресії закрили десятки шахт – вода, якою вони наповнюються, вже три роки прибуває принаймні в одну шахту на вільній території, де її ледь відкачують. Проте, вчені кажуть, що це лише початок. Донецьк, літо 2018-го

Україна у 2021-му переходить на нову систему моніторингу водних об'єктів. Протягом року в басейнах річок проводять регулярні забори проб, і на кінець року країна матиме загальну картину їхнього стану. Будуть ці дані і по Донбасу – басейну Сіверського Дінця, водної артерії регіону. За словами заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Михайла Хорєва, новий скринінг охопить 3% від усіх водних районів країни, а за два роки в Мінприроди сподіваються вийти на польський показник у 10% (лідер – Франція – моніторить п 'ятдесят). Згодом дослідити таким способом мають і води підземні – й тоді, можливо, вийде оцінити шкоду, яку завдали їм затоплені шахти. Хоча про стан копалень за лінією розмежуваня зазвичай говорять досить узагальнено – точних даних нема – за обсягом стоків можна судити про те, що водовідлив на багатьох шахтах ОРДЛО дійсно зупинений, розповів Радіо Донбас.Реалії Михайло Хорєв. Ми розпитали – чому ж про це усі говорять, як про небезпеку?

– Якою інформацією сьогодні володіє Мінприроди про рух шахтних вод з окупованої території на підконтрольну? Водовідлив там вимикається, шахти зупиняються, але ніколи точно не можна знати, що відбувається в ОРДЛО.

Нас хвилює, що вода взагалі не відводиться. Ми по об'ємах це бачимо

– Відкачування води – це технологічний процес: вода мала відкачуватися з шахт, щоб вона не заповнювала горизонти. На підприємствах здійснювалася певна очистка і далі – відведення в повернхневі водні об'єкти. Нас наразі більше хвилює, що вода взагалі не відводиться. Ми по об'ємах це бачимо. Вода відводилась, потрапляла в річки, і по басейну Сіверського Донця ми бачили певні об'єми. Сьогодні ми бачимо зменшення. Це може бути пов'язано і з природними процесами – менше опадів, і з тим, що на деяких підприємствах не працює відведення. Це – найбільший ризик: буде відбуватися наповнення цих шахт, розмив шкідливих речовин і рознесення по водоносних горизонтах. Найгірше, що може статися, – це саме забруднення водоносних горизонтів і перетікання води в працюючі шахти, які є на вільній території.

Найгірше, що може статися, – забруднення водоносних горизонтів

Дещо ми відстежуємо з допомогою наших військових, ми маємо з ними контакт. Маємо контакт із Міністерством реінтеграції. А що стосується самої хімії, то нещодавно ми проводили скринінг в межах усієї України, і, в тому числі, скринінг був у басейні Сіверського Дінця. Це обстеження на 60 речовин. І зараз, за методиками ЄС, відбувається дослідження, на кінець року ми будемо мати первинний екологічний стан басейну.

Лінія розмежування подекуди проходить прямо по Сіверському Дінцю. Село Жовте, Луганська область
Лінія розмежування подекуди проходить прямо по Сіверському Дінцю. Село Жовте, Луганська область

– Тобто ви провели відбір проб, а зараз вони на аналізі?

– Не зовсім так. Є перелік речовин – 45 показників (для ЄС і нас), але кожна річка індивідуальна, і залежно від того, які підприємства там розташовані, цей перелік може змінюватися. Ми для скринінгу до 45 додали ще 19. Протягом року ми міряємо весь перелік, технологія передбачає, в яких місцях потрібно раз на місяць відібрати, а за результатом цього на кінець року за методикою ЄС буде оцінено екологічний стан: від відмінного до незадовільного. Буде карта, районування, і ми побачимо конкретні ділянки річок, де є проблеми.

– Є з чим порівняти ці показники, чи дослідження унікальне і старих цифр немає?

Якісь точкові елементи можуть повторюватися – наприклад, пестициди і агрохімікати – але ту специфічну хімію, яку ми міряємо, раніше Україна не міряла

– Порівняти не вийде, тому що ми перебудували всю систему моніторингу під європейські стандарти, і раніше цього ніхто не міряв. Якісь точкові елементи можуть повторюватися – наприклад, пестициди і агрохімікати, їх колись міряли – але ту специфічну хімію, яку ми міряємо, раніше Україна не міряла, тому що стан лабораторій цього не дозволяв. Збудовано наново 4 нові сучасні лабораторії, одна з них розташована у Слов'янську. Тому це вперше – але в подальшому буде тільки так. Ми будемо розуміти глибину проблеми і як з цим працювати.

Можу точно сказати, що для Донбасу це дві проблеми: 1) шахтні води; 2) стічні води підприємств і каналізації водоканалів. При чому, якщо підприємства ще щось модернізують, то водоканали по всій Україні скидають не дуже очищені води.

Сіверський Донець в районі Святогірська
Сіверський Донець в районі Святогірська

– Минулої зими був випадок забруднення Сіверського Дінця стоками харківського водоканалу, які потрапили в річку Уди. А чим такі історії закінчується?

– По факту, якщо така аварійна ситуація трапляється, там визначаються винні, іде слідство, і суд призначає (або ні) покарання. Але це одиничний випадок, який зафіксували, бо вже критична ситуація. А скільки просто водоканалів скидають воду, і всі думають, що вона очищена, а за фактом це не так!

Під час скринінгу ми фіксували у басейнах річок фармпрепарати – наприклад, антидепресанти і протигрибкові препарати. У невеликій кількості, це не критично, але це показник, що очисні споруди не справляються. Отже, ми розуміємо, що інші забруднюючі речовини, яких більше – потрапляють у воду. Ці результати ми передали водоканалам і Екологічній інспекції, яка шукає, які саме підприємства це скинули. Задача моніторингу – виявити проблему, задача інспекції – знайти, хто цю проблему створює, і вживати до них заходи. І також тиск на органи місцевого самоврядування, які ці водоканали мають на балансі.

Жителі Торецька, який регулярно втрачає водопостачання через обстріли водоводу, носять воду з джерела. 2017 рік
Жителі Торецька, який регулярно втрачає водопостачання через обстріли водоводу, носять воду з джерела. 2017 рік

Навіть ті 3%, які ми моніторимо, вже показують загальні проблеми: це набагато краще і набагато інформативніше, ніж те, що в нас було. Деякі річки ми підтвердили, що вони – в кращому стані, ніж всі думали, деякі – в поганому.

– А де виявилось краще, ніж очікували?

Там, де стоки підприємств, ситуація краща, ніж там, де стоки водоканалів

– Ми точно знали, що там, де є скиди від водоканалів, – буде погано, бо вони всі не працюють так, як треба. 70% проблеми з водою в Україні буде вирішуватися модернізацією водоканалів. А багато підприємств мають нормальні очисні споруди: вони під тиском громадськості намагаються модернізувати, принаймні, великий бізнес. Переважна більшість дрібного бізнесу зливає у звичайну каналізацію. Але там, де стоки підприємств, ситуація краща, ніж там, де стоки водоканалів.

Але методика каже, що треба міряти рік. На початку наступного року будемо презентувати перші результати.

– Повертаючись до шахт: поясніть простими словами, чим гірше, коли шахта затоплюється й вода перетікає на іншу шахту – її ж усе одно відкачають і зіллють у ріку, просто в іншому місці? Чому так небезпечно, що водовідлив на окупованій території зупиняється?

– По-перше, технологічно погано, коли вода перетікає. Вона порушує стійкість конструкцій шахти.

По-друге, коли це просто відведення з конкретної шахти – це контрольований процес, а коли вода перетікає, незрозуміло, що вода змиває і якими речовинами вона насичується, адже шахти є на різних глибинах, є різна мінералізація води. З якихось горизонтів вона підіймалася більш мінералізована, з якихось – менш, вона перемішується, і ми вимушені на підконтрольній території відкачувати всю, і в тому числі ту, яку не варто було б піднімати. На працюючій шахті можна щось підіймати, щось залишати у глибинах. Краще це робити контрольовано, тому що так це передбачено технологією.

По-третє, є шахти, які сухі, там немає цих вод – а вони туди потрапляють. Там не було обладнання, а треба тепер встановлювати. Тобто варіацій багато. Плюс, проблема через випробування ядерної зброї на «Юнкомі».

– Вода у шахті не конче контактує з водоносним горизонтом?

– Ствол перерізає водоносні горизонти. Їх декілька, це слоєний пиріг. Вода з водоносних горизонтів просочується в шахту. У водоносному горизонті вода могла тисячі років ні з чим не контактувати й була певної якості, а тут ми її перерізали, і вона почала контактувати з елементами, з якими не стикалась. Коли працювало водовідведення, була проблема лише з тією водою, яку підіймали: її потрібно було очищувати і відводити. Тепер ще є проблема з порушенням технологічної стійкості, переливанням туди, де її немає, і підйомом рівня до водоносних горизонтів.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу

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