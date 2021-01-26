Сіверський Донець поступово очищується від забруднення амонієм

Вміст солей амонію у Сіверському Донці зменшується. Про це проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії розповів начальник Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів Сергій Трофанчук.

«Станом на 23-25 січня показник амонію сольового у ріці Сіверський Донець на 540 км по течії становить 0,62-0,91 міліграма на кубічний дециметр (мг/дм3), на 527 км по течії 1-1,28 мг/дм3, що свідчить про його зменшення у порівнянні з кінцем 2020 року», – зазначив він

У грудні 2020 року було зафіксовано збільшення показнику амонію у річці Сіверський Донець в межах Харківської та Донецької областей в 1,5-3 рази. Це, за інформацією профільних відомств, не є рідкістю для осінньо-зимового періоду.

«З метою стабілізації ситуації ухвалено рішення щодо коригування режимів роботи основних регулюючих водосховищ Печенізького та Оскільського для збільшення скидів на 2 м3/с по кожному, що дозволить активізувати процеси розбавлення місцевим стоком, акумульованим у цих водосховищах», – розповів Трофанчук.

За його словами, суттєве зменшення показнику амонію сольового відбудеться протягом 5-7 діб за умови стабілізації ситуації вище за течією ріки Сіверський Донець в межах Харківської області. Наразі вода в Донецькі області є в межах санітарних норм для питних потреб, інформують у відомстві.

Раніше директор департаменту житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації Сергій Гончаренко повідомляв, що забруднення Сіверського Донця спричинено водою річки Уда, притоки Сіверського Дінця. За його словами, «найімовірнішим джерелом забруднення визначили міські водоочисні споруди № 2, так звані Безлюдівські очисні споруди комплексу «Харківводоканал».