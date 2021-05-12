У президента прокоментували наміри Росії отримувати воду шляхом буріння свердловини в Азовському морі

Заяви Росії щодо намірів видобутку води шляхом буріння свердловини в Азовському морі можуть бути проявом політики інформаційної пропаганди. Про це заявили у Представництві президента України в АР Крим у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Цілком імовірним є те, що заяви щодо намірів видобутку води шляхом буріння державою-окупантом в Азовському морі є черговим проявом політики інформаційної пропаганди. Представництво систематично відслідковує всі незаконні дії держави-окупанта, зокрема й в акваторії Азовського моря, спрямовані на видобуток водних ресурсів, що є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та може мати негативні наслідки для екології та навколишнього середовища», – йдеться в повідомленні.

У представництві президента зазначили, що, згідно з даними державного обліку водокористування, питні та господарсько-побутові потреби населення Криму можна забезпечити місцевим стоком навіть у посушливі роки.

«Отримання додаткових джерел водних ресурсів є важливим для держави-окупанта, насамперед з метою розгортання та забезпечення промисловості і військово-промислового комплексу, утримання та збільшення військового контингенту на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя.

5 травня віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що для забезпечення окупованого Криму водою почнуть із липня бурлити свердловини в Азовському морі. Хуснуллін розповів, що вже бурили свердловини на косі й там знайшли воду. Однак, ця вода технічна, а не питна.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.



Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.