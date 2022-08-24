У Мінприроди озвучили збитки для довкілля України за півроку війни

Збитки природі України від збройної агресії Росії за півроку сягнули 395 мільярдів гривень. Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів 24 серпня.

Зокрема, збитки внаслідок забруднення повітря становлять 176 мільярдів гривень, водним ресурсам – 106,3 мільярда гривень, ґрунтам – 8,8 мільярда гривень.

«Із початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти довкілля, щоб у подальшому змусити його сплатити сповна за скоєне українському народу», – наголошують у Мінприроди.

Шість місяців тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Від 24 лютого, за даними української сторони, Росія випустила по Україні понад три тисячі крилатих ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.