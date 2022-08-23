Майже 1 трильйон гривень: Шмигаль озвучив витрати держбюржету за пів року повномасштабної війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна витратила з державного бюджету майже 1 трильйон гривень. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету, – це потреби армії. 288 мільярдів гривень – на зарплати військових. 135 мільярдів гривень – на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення», – зазначив очільник уряду.

1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакету макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня.

1 серпня Денис Шмигаль повідомив, що ЄС спрямував Україні мільярд євро і перший транш – вже на рахунку НБУ.