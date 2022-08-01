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Шмигаль: ЄС спрямував Україні мільярд євро, перший транш – вже на рахунку НБУ

Це перша частина пакета макрофінансової допомоги Україні у розмірі до 9 млрд євро

ЄС спрямував один мільярд євро макрофінансової допомоги Україні, перший транш 500 млн євро – вже на рахунку НБУ, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, надходження другого траншу очікується завтра – 2 серпня.

«Вдячні Європейському Союзу за такий внесок – це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє», – написав в телеграмі премʼєр.

Він уточнив, що мільярд євро – це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, оголошеного Єврокомісією 18 травня та схваленого Європейською радою у рамках саміту 23-24 червня.

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